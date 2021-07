Belgias nakatus eakas naine korraga kahe koroonatüvega

Eksperdid märgivad, et niisugune topeltnakatumine on esimene omalaadne dokumenteeritud juhtum.

Belgias Aalsti linnas asuva haigla juhtivteadur Anne Vankeerberghen ütles, et kui naine nakatus koroonaviirusega, siis olid mõlemad variandid Belgias ringlemas, ühtlasi olid need nimetatud murettekitavateks viirusetüvedeks. «Seega on tõenäoline, et daam oli nakatunud kahelt erinevalt inimeselt saadud viirusetüvega. Kahjuks me ei tea, kuidas ta nakatus.» Ta oli daam, kes elas üksi, kuid tal oli palju abilisi, kes käisid tema eest hoolitsemas, lisas Vankeerberghen.