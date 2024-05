Teadlased tegid kehas toimuva vähijahi kohta suure avastuse

Nature Immunologyis avaldatud uuringu kohaselt on teadlased välja töötanud arvutusliku tööriista nende vähi vastu võitlevate immuunrakkude tuvastamiseks, mis võiks viia täiustatud, personaalsete immunoteraapiate välja arendamiseni. Enamus immunoteraapiatest toimivad vaid väikese osa patsientide jaoks, mistõttu uurijad töötavad selle nimel, et laiendada patsientide ringi, kellele need võiksid kasu tuua.