Kas tead, mis põhjustab neeruvähki?

Kasvaja bioloogiline käitumine sõltub kasvajarakkude diferentseerumisastmest ‒ mida halvemini kasvajarakud on diferentseerunud, seda agressiivsem see on ‒ kasvab kiiremini ja annab varem siirdeid. Oluline on kasvaja suurus avastamise hetkel – mida väiksem see on, seda parem on elulemusprognoos. Metastaasideta ≤4 cm neeruvähi korral on radikaalse ravi järgselt haigete vähispetsiifiline elulemus 5 aasta pärast 90‒100 protsenti.