UURING ⟩ Pandeemia varjus tõstis noorte hulgas pead teine raske haigus

Michigani haiglas kasvas söömishäiretega haiglaravil viibivate noorukite arv pandeemia esimese 12 kuu jooksul enam kui kahekordseks, selgub uuringust, mis ilmub Pediatrics'i eelväljaandes.

Haiglas oli nende 12 kuu jooksul 10–23-aastaste patsientide seas 125 hospitaliseerimist – märkimisväärne kasv, kuna söömishäiretega seotud vastuvõttude arv ajavahemikus 2017–2019 oli keskmiselt 56 aastas.

«Need leiud rõhutavad, kui sügavalt on pandeemia mõjutanud noori inimesi, kes kogesid koolide sulgemist, sotsiaalset isolatsiooni, ja tühistasid õppekavavälised tegevused. Kogu nende maailm pöörati üleöö pea peale,» ütles uuringu peamine autor Alana Otto, noorukite tervisele pühendunud arst Michigani ülikooli lastehaiglast.

«Söömishäiretega noorukite ja söömishäirete ohus olevate noorukite jaoks võisid need muutused süvendada või käivitada sümptomeid.»

Kuid need arvud võivad esindada vaid murdosa inimestest, kellel on söömishäired, mida pandeemia on mõjutanud, kuna need peegeldavad ainult noori, kelle raske haigus viis haiglasse.

«Meie uuring viitab sellele, et pandeemia negatiivsed mõjud vaimsele tervisele võivad olla söömishäiretega noorukite seas eriti sügavad,» ütles Otto. «Kuid meie andmed ei hõlma kogu pilti. Need võivad olla konservatiivsed hinnangud.»

Teadustöös märgitakse, et pärast uuringuperioodi lõppu 2021. aasta märtsis jätkus probleemidega noorte hulga kasv.

Piiravate söömishäirete hulka kuulub anorexia nervosa — probleemile võivad viidata toitumispiirangud, liigne füüsiline koormus ja/või kaalust alla võtmise episoodid.

Söömishäirete tekkimisega on seotud geneetika, psühholoogilised tegurid ja sotsiaalsed mõjud ja eriti kõrge risk on noorukitel, kellel on madal enesehinnang või depressiooni sümptomid.

Muutused noorukite igapäevases elus pandeemia ajal, näiteks kooli sulgemine ja organiseeritud spordi ärajätmine, võivad samuti häirida söömise ja liikumisega seotud tavasid ning olla hoovaks ebatervisliku toitumisharjumuse kujundamisel juba riskirühma kuuluvate inimeste seas, ütles Otto.

«Pandeemia ajal on rutiini puudumine, igapäevase tegevuse katkestamine ja kontrolli kaotamise tunne kõik võimalikud soodustavad tegurid. Paljude noorukite jaoks on just söömine see, mis on nende kontrolli all, kui muu ei ole.»

Mõned patsiendid teatasid ka, et spordi ja muude kehaliste tegevuste piirangud panid neid muretsema kaalu suurenemise pärast, mis põhjustas ebatervislikku dieeti või füüsilist koormust. Sotsiaalmeedia suurenenud kasutamine pandeemia ajal võis panna noori ka negatiivsemalt tajuma enda kehakuvandit.