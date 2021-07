Vabane inetutest veenilaienditest igaveseks!

„Raadiosagedus- ja laserkirurgia on mõlemad küllalt laialtlevinud veenilaiendite ravis ning neid kasutatakse rutiinselt standardmeetodina puudulike veenitüvede sulgemiseks. Ultraheli kontrolli all süstitakse veeni ümber spetsiaalset valutustavat lahust ja seejärel suletakse temperatuuriga mõjutades puudulik veen. Protseduurijärgselt tuleb kanda tugisukka, kuid tööle võib naasta juba järgmisel päeval,“ ütleb ta ning lisab: „liim on kõige uuem ja vaieldamatult ka kõige mugavam ravimeetod veenilaiendite ravis — puudulik veenitüvi suletakse väikeste liimikogustega. Kuna antud meetodi puhul ei kasutata veeni sulgemiseks kõrget temperatuuri ega füüsilist jõudu, jäävad ära lisaks verevalumitele ka närvivigastused, mida klassikalise operatsiooni korral aeg-ajalt esineb. Liimi kasutamise puhul puudub ka vajadus kanda protseduurijärgselt kompressioonsukkasid, mistõttu on see üheks valikmeetodiks suvisel perioodil. Ka füüsilise koormuse osas ei ole liimi korral piiranguid. Maratoni jooksmine järgmisel päeval pole probleem.“