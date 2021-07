Inimkehale talumatu kuumus võib kahjustada aju ja elundkonda

USA lääneosas on viimase kahe nädala jooksul olnud erakordselt kõrge temperatuur. Mõnedki kliimaeksperdid ennustavad, et kliima soojenemisest tingitud kuumalained võivad järgmisel sajandil muutuda inimeste jaoks ebasobivaks.

Talumus kuumuse suhtes on inimestel erinev ning lisaks võib see aja jooksul muutuda. Piiride mõistmine on oluline, sest globaalne temperatuur tõuseb ja seega on ilmastikunähtusi raskem ette ennustada.

2017. aastal looduse kliimamuutustes avaldatud uuringu jaoks analüüsisid Hawaii ülikooli kliimauurija Camilo Mora ja tema meeskond sadu ülisuure kuumuse sündmusi kogu maailmas, et teha kindlaks, millised kuumuse ja niiskuse kombinatsioonid on kõige tõenäolisemalt surmavad ja kus need tingimused tulevikus tõenäoliselt esinevad.

Tulemused näitasid, et kui praegu puutub umbes 30% maailma elanikkonnast igal aastal vähemalt 20 päeva kokku surmava kuumuse ja niiskuse kombinatsiooniga, suureneb see protsent 2100. aastaks peaaegu poole võrra.

Inimeste keha on loodud toimima tasakaalus

Soojavereliste imetajatena on inimestel püsiv kehatemperatuur umbes 37 kraadi. Samuti on keha loodud töötama sellel temperatuuril üsna täpselt, nii et soojuse kadu ja soojuse kasvu vahel oleks pidev tasakaal.

Probleemid algavad sellest kui keha ei suuda piisavalt kiiresti soojust kaotada. Kui kehatemperatuur muutub liiga kuumaks, võib kõik, alates organitest kuni ensüümideni häiritud olla. «Äärmuslik kuumus võib põhjustada suuri neeru- ja südameprobleeme ning isegi ajukahjustusi,» ütleb Austraalia rahvusülikooli endine rahvatervise uurija Liz Hanna.

Peamine töövahend on kehal higistamine, mis aitab keha jahutada. Kõrge niiskus halvendab keha jahutusmeetodit ehk kui õhus on niigi palju veeauru, siis on higi aurustumine häiritud ja keha jahutamine ei toimi.