Päeva jooksul süvenev jalgade turse ja sügelus võivad anda märku levinud probleemist

Veenilaiendid on naha pinna all laienenud veresooned, mis tekivad eriti jalgadele ja reite sisepinnale, vahendab Virtuaalkliinik.

Kui jalgade veenides olevad klapid on kahjustatud, koguneb jalgadesse veri ja rõhk veenides suureneb. Veenid laienevad, pingulduvad ja muutuvad kergesti märgatavaks.

Veenilaiendid on kahjutu ja enamikul juhtudel ravimatu haigus. Kui sümptomid on rasked, võib kaaluda veenilaiendite eemaldamist.

Kõige sagedasemad sümptomid on ebamugavustunne ja raskustunne jalgades, mis võib pikaajalise seismise tagajärjel vaeva tuua.

Võimalikeks sümptomiteks on ka lööve ja sügelus, samuti väike verejooks soonte konarustest, mis võib põhjustada nahavärvi muutusi. Erandjuhtudel võivad veenilaiendid olla jalgade haavandite lähtepunkt ja veenilaienditest põhjustatud komplikatsioonide võimalik risk on mõne patsiendi jaoks murettekitav. Alajäsemete verehüüvete (süvaveenide tromboosi) oht on aga väga väike.