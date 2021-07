Töökaaslastega koos naermine võib muuta ka töö tegemise produktiivsemaks

Vähemalt osaline kodukontoris töötamine on tulud selleks, et jääda. See vähendab pikemas perspektiivis kolleegidega suhtlemist ja sealhulgas ka nalja viskamist. Aasta isolatsioonis on andnud suure tõuke läbipõlemise tundele. Mis seda siis parandaks?

Suurbritannia Warwicki ülikooli majandusprofessor Daniel Sgroi ütles, et naer käivitab selliste neurotransmitterite nagu dopamiin ja serotoniin aktivatsiooni, mida peetakse meeleolu tõstvateks hormoonideks.

Sgroi selgitas, et naer kiirendab ajuühenduste loomist ja keskendumist, mis on võrdne tootlikkuse tõusuga. Samuti lisas professor, et naer peab olema ehtne.

«Neuroteadustes on tõendeid selle kohta, et lihtsalt naerma sundimine võib tekitada mõndasid neist mõjudest, kuid siiski palju vähem kui ehe naermine,» täpsustas Sgroi.

Naermisel on veel hulganisti kasulikke omadusi

Londoni ülikooli kolledži kognitiivse neuroteaduse instituudi direktor Sophie Scott sõnas, et naer aitab vähendada adrenaliini ja kortisooli taset kehas, mida tuntakse ärevus- ja stresshormoonidena.

«Endorfiinide omastamine suureneb ja need on keha looduslikud valuvaigistid,» lisas Scott.