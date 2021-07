Teadlased leidsid «vanaema neuronid»

Uuring lähtub eelnevatest avastustest, mis on näidanud, et inimese aju teatud osad reageerivad konkreetsetele kategooriatele, sealhulgas üks piirkond, mis on peamiselt pühendatud nägudele. Ühes uuringus leiti isegi, et aju erinevates osades asuvad üksikud neuronid reageerisid ainult konkreetsetele kuulsustele ja vaatamisväärsustele. Kuid vähesed uuringud olid käsitlenud aju osa, mis reageeriks isiklikult tuttavatele nägudele.