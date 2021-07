Teadlased avastasid, millega saab mõõta keha tegelikku vanust

Kasutades tehisintellekti, tuvastasid teadlased ka südame vananemisega seotud kemokiini, mida saab kasutada vanusega seotud patoloogiate varaseks tuvastamiseks verepildist ja mis annab märku sekkumise vajadusest. Tulemused on avaldatud ajakirjas Nature Aging.

«Standardsed immuunmõõdikud, mida saab kasutada üksikisiku vananemisega seotud haigusriskide kindlaks tegemiseks, on tõsiselt puudunud,» ütles dr David Furman, Bucki Instituudi dotsent, 1001 Immunomes projekti juht Stanfordi ülikooli meditsiinikoolis ja uuringu vanemautor Medical Xpressis. «Bioloogia käsitlemine meie täiesti erapooletu lähenemisviisiga võimaldas tuvastada mitmeid mõõdikuid, sealhulgas väikese immuunvalgu, mis on seotud süsteemse kroonilise põletiku ja südame vananemisega. Nüüd on meil olemas vahend düsfunktsioonide tuvastamiseks ja tee sekkumiseks enne täieliku kahjustuse kujunemist.»

Lahustuv kemokiin CXCL9 on väike immuunvalk, mida tavaliselt rakendatakse lümfotsüütide nakatumiskohta meelitamiseks. Uuringus selgus, et CXCL9 on seotud rakkude ja veresoonte vananemisega ja südame ebasoodsa ümberkujunemisega.

Furman ütleb, et tervise ja pikaealisuse osas trumpab inimese immuunsüsteemi «vanus» kindlasti kronoloogilist teavet, mille alusel võib saada juhiloa. «Saja-aastaste immuunsus on keskmiselt 40 aastat noorem kui see, mida peetakse normaalseks, ja meil on üks üliterve 105-aastane mees (kes elab Itaalias), kellel on 25-aastase immuunsüsteem,» nendib ta.