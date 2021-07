Luksumine: mis seda põhjustab ja kuidas sellest vabaneda?

Luksumist võib põhjustada rutakas söömine, alkohol ja gaseeritud joogid või emotsionaalne elamus. «Mõnikord võib luksumine olla ka mõne tervisehäire sümptomiks. Tavaliselt kestab luksumise hoog vaid mõned minutid, harvem võib see püsida mitu kuud – see võib omakorda kurnatust ja kaalulangust põhjustada,» räägib perearst. Ta lisab, et arstiga tuleb pidada nõu siis, kui luksumine on kestnud üle 48 tunni või kui see on nii tugev, et tekitab söömisel, magamisel või hingamisel probleeme.