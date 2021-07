Kehakaalu kõikumisel on seos nende haiguste tekkega

Eelnevates uuringutes on ilmnenud, et jo-jo dieedid tõstavad üldist surmariski ja osad teadustööd on just esile toonud seose südamehaiguste tekke kõrgema riskiga, vahendab Medical News Today.

Uurijad kaasasid uude uuringusse 485 naist, kelle keskmine vanus oli 37 aastat ja keskmine kehamassiindeks 26.

Uuringus osalejad avaldasid, kui sageli on nad kaotanud vähemalt 10 naela (4,5 kg) ja seejärel on kilod aasta jooksul tagasi tulnud.

Teadlased hindasid naiste tervist seitsme riskiteguri kontekstis, mida kasutatakse südame-veresoonkonna haigusriskide uurimiseks. Vaadeldi mõjutatavaid riskitegureid nagu suitsetamine, kehaline aktiivsus, kaal, toitumine, vere glükoosisisaldus, kolesterool ja vererõhk.

73 protsenti uuringus osalenud naistest ütles, et nad olid kogenud vähemalt ühte säärast kehakaalu kõikumist. Nende naiste puhul oli 82 protsenti madalam tõenäosus, et südame-veresoonkonna riskitegurid oleksid madalad, võrreldes mitte ühtegi jo-jo kaalukaotust kogenud naistega.

Samuti langesid kaalukaotajad 65 protsenti madalama tõenäosusega riskitegurite skaala optimaalsesse vahemikku, mis tähendab madalamat südamehaiguste, sealhulgas infarkti saamise ohtu.

Uuringus ilmnes jo-jo dieetide negatiivne mõju kõige selgemalt just naiste hulgas, kes polnud kunagi olnud rasedad. See võib tuleneda asjaolust, et need naised alustasid jo-jo dieetidega ka varasemas eas.