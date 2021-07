Aneemia tuvastamiseks saab kasutada nutitelefoni fotosid

Aneemia tekkest annab märku hemoglobiini kontsentratsiooni langemine alla normaalse väärtuse. Meestel on normaalsed hemoglobiini väärtused vahemikus 130–170 g/l ja naistel 120–150 g/l. Lisaks on raske aneemia oluline haigestumuse ja suremuse riskitegur, eriti laste, eakate ja krooniliste haigete puhul.

Varasemad uuringud on näidanud, et inimese alumise silmalau sisekülg tundub aneemiaga kahvatum. Uues uuringus said teadlased silmalau sisekülgedest tehtud pilte 142 patsiendilt, kel kõigil oli madal hemoglobiin.