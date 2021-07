Uue seadusega viiakse suure mõjuga kriiside juhtimine peaministri ja valitsuse kätte

«Selge on see, et kui see puudutab kogu ühiskonda ja riigi toimimist, siis selline väike amet ei saa hakata kogu riiki juhtima. Terviseamet on üle koormatud juba enda ülesande täitmisega. Veel oodata, et nad hakkavad ette kirjutama, kuidas toimivad poed, koolid ja ülejäänud ühiskond ja riik – neil pole seda võimekust. Selliste kriiside puhul on selge, et tuleb juhtida ülevalt poliitiliselt tasandilt ja see tuleb ka seadusesse panna,» lausus Peterkop.