Kooliõde selgitab, kust võib saada kõhuussid

«Kõige tuntumad sooleparasiidid on solkmed, naaskelsabad, nudipaelussid ja maksakaanid — kõik nad on levinud pea üle kogu maailma,» loetleb Tallinna Lilleküla gümnaasiumi kooliõde Viisimaa.

Nakkus levib tema sõnul saastunud käte, mänguasjade ja tarbeesemete kaudu või toidu vahendusel. «Näiteks võib saada ussid lihast või kalast, mida pole piisavalt töödeldud või on valesti töödeldud, aga ussimunad satuvad organismi ka saastunud vee või puuviljade-marjadega. Kord juba nakatunud inimene võib end uuesti nakatada, sest ussid tulevad aeg-ajalt päraku kaudu kehast välja munema. Kui korralikult puhtusest ja hügieenist kinni ei pea, on võimalus, et saastunud kätega satuvad parasiitide munad uuesti suhu ja ring hakkab otsast peale.» Seepärast ongi kooliõe sõnul väga oluline lastele rääkida, et tualetis käies tuleb käsi tingimata seebiga pesta. Suurem oht nakatuda on neil lastel, kes kipuvad küüsi närima, sest neil on komme sõrmi suhu panna, sageli enesele märkamatult.