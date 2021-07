Viis soovitust, kuidas ohutult rallit nautida

2. Pargi auto selleks ettenähtud kohta. Kuna rallil on ühes piirkonnas tavapärasest rohkem inimesi, siis jälgi hoolega, et pargid oma auto nii, et see ei jääks segama liiklust. Jälgi parkimiskorraldajate nõudeid ja liiklusmärke ning arvesta teistega. Vastupidisel juhul võib tekkida olukord, kus operatiivsõidukid ei pruugi abivajaja juurde pääseda, sest tee on kinni pargitud.