Kodune ravi: kas haav paraneb kooriku all hästi või vajab õhku?

Haavahooldus algab korralikust loputamisest

Proviisori sõnul algab nii lõikehaava kui marrastuse hooldus loputamisest. «Haava loputamisega eemaldatakse haavast võõrkehad ja mikroobid, aga ka kahjustatud kude ja haavakatt,» räägib Lehari ja lisab, et loputamine teeb haavapõhja puhtaks ja see võimaldab hinnata vigastuse ulatust.

«Jaheda lahusega loputamine aitab peatada ka väiksema verejooksu, aga peamine on, et nii vähendatakse tunduvalt hilisemat haavapõletiku riski,» põhjendab proviisor. Tema sõnul sobib koduseks haava loputamiseks puhas jahe umbes 20 kraadine kraanivesi, aga ka 0,9 protsendiline naatriumkloriidi ehk füsioloogiline lahus, haavaloputuslahus või haavasprei.

«Kraaniveega loputamise järel tuleks bakterite paljunemise vältimiseks kasutada kindlasti ka antiseptilist vahendit,» ütleb proviisor. Ta lisab, et põletushaavade puhul tuleks kudede mahajahutamiseks hoida haava jaheda kraanivee all pikemalt, vähemalt 10-20 minutit või kasutada spetsiaalset põletusgeeli.

Proviisor rõhutab, et aegunud võtted haavaravis teevad rohkem kahju ning näiteks kaaliumpermanganaadi lahusega või vesinikperoksiidiga haava loputamine ja piiritusega desinfitseerimine tuleks jätta ajalukku. «Vesinikperoksiid ei sobi haavade loputamiseks, kuna lahusel on rakke ja kudesid kahjustav kõrvaltoime. Alkoholi sisaldava lahusega desinfitseeritakse ainult tervet nahka, seda ei pihustata lahtisele haavale, sest see hävitab rakukesti ning on põletavalt kibe,» põhjendab Lehari.

Haava esmaabi sõltub haavaliigist

Lõikehaavade puhul tuleks proviisori sõnul pärast voolava vee all loputamist haav kuivaks tupsutada ning vajadusel desinfitseerida spetsiaalse haavalahusega ning pikem haav näiteks strip-plaastritega kinni tõmmata ning peale panna steriilne haavaplaaster. «Väikese lõikehaava puhul võib loputamise võimaluse puudumisel kasutada ka alkoholivaba haavaspreid, tupsutada haav kuivaks ning asetada sellele plaaster,» õpetab Lehari.

Marratuste raviga tuleb olla kõige hoolikam

Kui lõikehaavad on niinimetatud puhtad haavad, siis marrastused on mustad ja väga valusad. «Marrastusest tuleb samuti voolava vee all mustus välja loputada, puhastada haav füsioloogilise või alkoholivaba haavalahusega,» räägib proviisor. Ta rõhutab, et kui haav on suur ja väga määrdunud, siis ei saa seda ise puhastada ning tuleks pöörduda haigla erakorralisesse vastuvõttu. Kui marrastushaav on loputatud, siis tuleks sellele panna haavageeli, mis puhastab ja aitab haavapõhjast mustust ning surnud kude eemaldada. Lisaks hoiab haavageel haava niiskena, mis on oluline haava paranemise kiirendamiseks. Niiskes keskkonnas saavad rakud kiiremini üksteise külge kinnituda ja seetõttu haav paraneb kiiremini,» selgitab proviisor.