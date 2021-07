Vormsile kolinud neurokirurg: maaelus on vähe puudusi, torumehe leidmine on keerulisem

«Meil oli soov minna maale elama ja sellest see asi pihta hakkas. Naise ema on Vormsil sündinud ja siin oli tal väike krunt, mida me alguses tulime maha müüma, aga siis hakkas siin väga meeldima,» rääkis Tall ajakirjas Perearst.

Kirurg tõdeb, et pole kahetsenud pealinnast ära tulemist. «Olen siin väga õnnelik. Neljas aasta saab siin täis, nii et esimene ajaproov on olnud. Minu jaoks on maaelus väga vähe puudusi. Mõned üksikud asjad, aga see on pigem mugavuse küsimus. Näiteks torumehe või mõne abilise leidmine on keerulisem. Mõne asjaga pead olema kannatlikum, aga kui oled hästi maganud, puhanud ja endaga rahulolev, siis on stressitaluvus suur. Vaatad hoopis kainema pilguga asju, näiteks niiöelda esimese maailma probleeme, mis linnas tunduvad katastroofina,» ütleb Tall.