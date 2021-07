Raud on vajalik hemoglobiini ja müoglobiini sünteesiks. See on ka kümnete ensüümide koostises. Raud tugevdab immuunsüsteemi, vähendab väsimust, parandab mälu ning õppimisvõimet. Raua kõige tuntum funktsioon on hemoglobiini koostises hapniku kandmine kopsudest kudedesse.