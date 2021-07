Teadlased avastasid uue teguri, mis võib säästa maksahaigustest

Hiirtel läbi viidud uuring viitab ka sellele, et see modifikatsioon — tuntud kui m6A, milles metüülrühm kinnitub RNA ahelasse — võib emastel esineda erineva sagedusega kui isastel, mis võib seletada, miks emastel on tavaliselt kõrgem rasvasisaldus maksas. Teadlased leidsid, et ilma m6A modifikatsioonita vähenesid soolised maksa rasvasisalduse erinevused oluliselt.