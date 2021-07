Uuringus ilmnes tegur, mis tõstab oluliselt vähiriski

Teadlased analüüsisid olemasolevaid andmeid elanikkonna alkoholitarbimise kohta 2010. aastal ja vähijuhtude kohta 2020. aastal, vahendab CNN. Nad eeldasid, et kümneaastane periood on piisav aeg alkoholi tarbimise ja vähi ilmnemise vahel, kuna uuringusse kaasatud vähiliikidel – huule- ja suuõõne, kõri- ja rinnavähil (naiste seas) – on pikk arenguperiood ja varasemad tõendid põhjusliku seose kohta alkoholi tarbimisega.