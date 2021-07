Rahalises nappuses räägivad vanemad lastega vähem ja sel võivad olla kauakestvad tagajärjed

Kolm aastakümmet tagasi leidsid lastearengu uurijad, et madala sissetulekuga kodudes kuulsid lapsed lasteaeda jõudes kümneid miljoneid sõnu vähem kui jõukamates peredes sirguvad eakaaslased. See «sõnavahe» oli ja on jätkuvalt seotud tulevaste akadeemiliste saavutuste ja sotsiaalmajandusliku erinevusega.