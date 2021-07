Iisraeli uuring andis vastuse, kas koroonavaktsiini tekitatud antikehad jõuavad rinnapiima

Ravimiametilt on küsitud, kas vaktsiinis olev mRNA või DNA võib sattuda ka rinnapiima ning olla seeläbi lapsele kahjulik. Senistel andmetel, mis põhinevad ajakirjas JAMA Pediatrics avaldatud uuringul, seda ei juhtu. Võib eeldada, et ühes vaktsiiniannuses olev mRNA kogus – Moderna Spikevax’is on seda 100 mikrogrammi ehk 0,0001 grammi ning Comirnatys sellest veel kolm korda vähem – on lihtsalt liiga väike, et läbi organismi rinnapiima jõuda. Lisaks tuleb meeles pidada, et isegi kui mRNA peaks lapse makku jõudma, lagundatakse see seal väga kiiresti. Sööme ju igapäevaselt toitu, milles on nii mRNAd kui ka DNAd ning selle söömine ei põhjusta meil probleeme. Seega, vaktsineerimisega ei kaasne rinnapiimale negatiivset mõju.