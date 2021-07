7 soovitust, kuidas nautida päikest, kartmata melanoomi

Ta juhtis tähelepanu, et viimase 10 aasta vältel on haigestumine melanoomi Eestis kasvanud lausa poole võrra.

«Ja ärgem unusta, et 50-90 protsendi nahavähi juhtude põhjuseks on just liigne UV-kiirgus,» ütles ta.

ERGO Kindlustuse elukindlustuse riskijuht Marek Viik ütles, et paraku on nahavähi esinemissagedus Eestis tõusutrendis.

«Arvestades, et melanoomi oluline riskifaktor on UV-kiirgus, on ka siin võimalik palju endal ära teha, et ohte enneteda.»