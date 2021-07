Vaata, kus saab end eelregistreerimata vaktsineerida

«Me jookseme ajaga võidu ning peame tempot tõstma – maratonist on alles jäänud lõpusprint, kuid minna on veel liiga palju kilomeetreid,» ütles Covid-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer .

Vaktsineerimise võimalused suurenevad jätkuvalt ja eesmärk on teha kaitsesüsti saamine inimestele mugavamaks. Sellest nädalast saab vaktsineerida kaheksas apteegis (https://vaktsineeriapteegis.ee/koroonaviirus) ning lähinädalatel laieneb see enam kui 40 apteeki üheksas maakonnas. Samuti on ka oma nimistu väliselt vaktsineerimas aina enam perearstikeskusi. Üle Eesti toimub kümneid üritusi või vaktsineerimisaktsioone ja iga päev peatub väikese hõlmatusega kohtades vaktsineerimisbuss. Samuti jätkavad tööd vaktsineerimiskeskused, kaitsesüsti saab teha maakonnahaiglates ja paljudes eratervishoiuasutustes.