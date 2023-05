Ei soovi soola kasutada? Proovi maitsestamise jaoks neid alternatiive

Küüslauk on terav vürts, mis tõstab maitset naatriumisisaldust suurendamata. Tomatikastmete ja marinaadide retseptides saab vähendada soola ja kahekordistada küüslaugu kogust. Küüslauk maitseb hästi ka suppides ja friikartulitega. Veelgi enam – see köögivili on ka tervisele kasulik. Uuringud näitavad, et küüslauguühendid võivad tugevdada immuunsust, alandada vererõhku ja edendada aju tervist.