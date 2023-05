Pealtnäha süütu sääsetõrjevahend võib tekitada mürgistuse

Tavaliselt on kannatanu end ohtralt dietüültoluamiidi ehk metüülbenseenamiidi ehk detamiidi ehk DEETi sisaldava tootega kokku määrinud ja kaebab järgmist:

Suu kaudu imendub DEET väga kiiresti ja raskete mürgistuste korral on sümptomid ilmnenud juba 30 minuti möödudes.

Oluline on jälgida sääsetõrjevahendite kasutusjuhendit. Lastele mõeldud tooted sisaldavad DEETi vähem, täiskasvanutele mõeldud tooted rohkem. Kuna toode sisaldab ka alkoholi (see toimib DEETi imendumist soodustava ainena), siis peaksid sääsetõrjevahendid juba seetõttu olema lukustatud kapis, et lapsed neid kätte ei saaks. Alkohol põhjustab lapsele ohtliku mürgistuse juba väikses annuses.