Kardioloog avab, mis aitab muuta südamehaiguste ravi tõhusamaks

Regionaalhaigla südametervise kabineti ülemarst-kardioloogiakeskuse teadusjuht professor Margus Viigimaa nentis, et Eestis sureb südame- ja veresoonkonnahaiguste tõttu kaks korda rohkem inimesi kui pahaloomuliste kasvajate tõttu. Nende haiguste riskitegur on sageli kõrge kolesterool. SYNLABi statistikast selgub, et rohkem kui pooltel meditsiinilaboris analüüsitud vereproovidest on normist kõrgem kolesteroolitase.

«Liigne LDL-kolesterool ehk «halb» kolesterool võib ladestuda arterite seinale ja põhjustada tõsiseid terviseprobleeme. Püsivalt kõrge LDL-kolesterooli tase veres võib põhjustada arterite ummistumist – arterid kitsenevad ja verevool väheneb ning ühel hetkel peatub, sest tekib tromb,» kirjeldas professor Viigimaa kõrge kolesterooli taseme mõju organismile.

Sobivaima ravimi leidmiseks testivad arstid erinevate toimeainete mõju

«Kõrget LDL-kolesterooli taset saab efektiivselt mõjutada nii tervislike eluviiside kui ka ravimitega ning viimastel aastatel on lisandunud mitmeid efektiivseid ravimeid,» tutvustab dr Viigimaa võimalusi. Ta rõhutab, et LDL-kolesterooli taseme langetamisel on väga oluline võtta kõiki arsti määratud ravimeid vastavalt ettekirjutusele.