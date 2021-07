Hiina mees suri ahvilt saadud haruldase viiruse tõttu

53-aastane veterinaararst on esimene teadaolev inimene Hiinas, kes on saanud viiruse, mida nimetatakse ahvide B-viiruseks.

Arstid diagnoosisid mehel ahvide B viiruse, tuntud ka kui B viirus. Viirus nakatab kõige sagedamini makaak-ahve ja inimestel on seda diagnoositud harva – USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse (CDC) andmetel on sellesse viirusesse olnud alates 1932. aastast nakatunud vaid 50 inimest. Kuid kui viirus «hüppab» ahvidelt inimestele, on see sageli surmav – 50 nakatunud inimesest 21 on surnud, teatas amet. Enamik inimjuhtumeid on esinenud inimestel, kes töötavad ahvidega, näiteks veterinaararstidel või teadlastel.