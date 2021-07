Seljaajukasvajaga noormehe abistamiseks vajalik summa saadi kokku mõne tunniga

«Minu 18-aastane päikesekiirest vend Tony on suremas. Ja ta ise ei teagi veel seda kuna me pole suutnud seda talle öelda… Tema viimaseks õlekõrreks on Saksamaale ravile saatmine. Kahjuks tuleb kõik ravi-, transpordi- ja elamiskulud endal tasuda ja lõikusele tuleb ta saata võimalikult kiiresti. Eesti arstid paraku mu vennale ellujäämislootust ei andnud, Saksamaa arstid pakkusid, et kui ta jõuab ravile alates tänasest hiljemalt kümne päeva jooksul, on tema täieliku paranemise võimalused 66 protsendi juures,» kirjutas Aasalaid.