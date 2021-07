Antibiootikumid võivad aidata melanoomi ravis

KU Leuveni teadlased võisid leida melanoomivastases võitluses uue relva: antibiootikumid, mis on suunatud vähirakkude «elektrijaamadele». Need antibiootikumid kasutavad ära kasvajarakkudes tekkivat haavatavust.

«Vähi arenedes võivad mõned melanoomirakud ravist pääseda ja peatada paljunemise, et end immuunsüsteemi eest varjata. Need on rakud, mis võivad hiljem moodustada uue kasvajamassi,» selgitab vähiuurija ja RNA bioloog Eleonora Leucci.