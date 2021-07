Stroomi rannas lehvib reostust märgistav lipp

«Stroomi ranna suplusvee kvaliteet on muutlik, kui veel 15. juulil võetud veeproovide analüüs oli hea, siis juba 19. juulil võetud veeproovid ei vasta nõuetele ja viitavad, et vette on sattunud reoaineid. Terviseamet võttis ka kordusproovi, kuid kuni uute tulemuste saabumiseni ei ole soovitav ujuma minna,» ütles Põhja-Tallinna vanema kohusetäitja Manuela Pihlap.

Reostuse allikate osas hetkel lõplikku selgust ei ole, kuid Põhja-Tallinna valitsus alustas koostööd riikliku keskkonnaametiga, et teostada õhuseiret võimalike reostusallikate tuvastamiseks. Rannavalve heiskas Stroomi rannas lilla lipu, mis annab märku, et merevesi on saastunud. Reostus võib avaldada kahjulikku toimet nii lastele, vanuritele kui nõrgema immuunsüsteemiga inimestele. Pikakari rannas on näidud endiselt head ja suplemine lubatud.