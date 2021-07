Mida teha, kui naaber ajab muru niitmisega hulluks?

Mul on nii usin naaber, et niidab praktiliselt iga päev muru - mitte ühelegi maas sibanud putukale pole kõrvalaias ilmselt tänaseks tiibu selga jäänud. Esiteks, nii sage muru niitmine pole loodusele hea, ja teiseks - ta häirib meie perekonda, kui suvalistel aegadel hakkab masinaga vuristama. Lapsed ajab ka mõnikord üles. Ütlesin talle ka üle aia, et ta võiks selle niitmisega rahulikumalt võtta, aga ei miskit. Kuidas me rahu ja vaikust saame?