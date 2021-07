Miljonid lapsed on Covid-19 tõttu jäänud ilma tavapärastest vaktsiinidest

Koroonaviiruse leviku keskel ei saanud 2020. aastal hinnanguliselt üheksa miljonit last esimest leetrite vaktsiini. Prognoositakse, et veel 8,5 miljonil lapsel on DTP (difteeria, teetanuse ja läkaköha) annused vahele jäänud.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja teised rahvatervise asutused hoiatasid eelmisel aastal, et COVID-19 pandeemia häirib tavapäraseid laste vaktsineerimisi.

«Oleme COVIDi tõttu kaotanud üle 4 miljoni inimese,» ütleb Suzette Oyeku, Montefiore'i lastehaigla ja Albert Einsteini meditsiinikolledži lastearst, «Kui palju elusid me võime kaotada haigustele, mida me tegelikult suudaksime vaktsiinidega vältida?»

Tervishoiuandmete põhjal teatas WHO, et 2020. aastal jättis esimese DTP annuse vahele vähemalt 3,5 miljonit last rohkem kui 2019. aastal. Kõige rohkem vahele jäänud vaktsiine on Indias, seal ei saanud 2020. aastal enam kui 3 miljonit last DTP-vaktsiini esimest annust.