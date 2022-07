UURING ⟩ Liigsed tassitäied kohvi päevas võivad kaasa tuua ohtliku haiguse

Uuringus osales 17 702 inimest vanuses 37–73, kelle andmed võeti Ühendkuningriigi biopanga projektist. Selle raames kogutakse teavet paljude erinevate tervise- ja elustiili mõõdikute kohta, sealhulgas kohvi tarbimine, ajumaht ja haigused, lisaks näiteks sotsiaalmajanduslik olukord, mida teadlased saavad arvesse võtta.

Uuring näitas, et päevas kuus või enam tassitäit kohvi joovatel inimestel oli dementsuse tõenäosus 53 protsenti suurem kui neil, kes jõid ühe või kaks tassi või vähem.

«Kohv on üks populaarsemaid jooke maailmas,» ütleb epidemioloog Kitty Pham Lõuna-Austraalia ülikoolist. «Kuid kui ülemaailmne tarbimine ületab üheksa miljardit kilogrammi aastas, on oluline mõista kõiki võimalikke tervisemõjusid.»

«See on kõige ulatuslikum uuring kohvi, ajumahu, dementsuse ja insuldiriskide vaheliste seoste kohta – see on suurim uuring, milles võeti arvesse ajumahu piltide andmeid ja mitmesuguseid muid tegureid.»

Kuigi teame, et kohv mõjutab aju mitmel viisil — sealhulgas hoiab meid erksana —, on varasemad uuringud olnud ajumahu ja dementsuse vaheliste seoste osas ebaselged ja mõnel juhul vastuolulised.

Pärast selliste muutujate arvesse võtmist, nagu sugu, vanus, kehamassiindeks ja pikaajalised haigused, leidsid teadlased seose suurema kohvitarbimise ja väiksema aju kogumahu ning dementsuse suurenenud riski vahel.

«Arvestades kõiki võimalikke tegureid, leidsime järjepanu, et suurem kohvitarbimine oli oluliselt seotud aju vähenenud mahuga – sisuliselt võib üle kuue tassi kohvi joomine päevas kaasa tuua ajuhaigusi, nagu dementsus ja insult,» ütleb Pham.

Mis pole selge, on põhjus, miks see juhtub: on vaja veel palju uurida, kuidas kofeiin suhtleb ajurakkudega, olgu need kontaktid lõpuks positiivsed või negatiivsed.

On võimalik, et viis, kuidas kofeiin seondub aju adenosiini retseptoritega, on üks mõjur muutuste taga, ehkki neid võib kaasa tuua hoopis mõju teistele kehaosadele – näiteks südame-veresoonkonnale.