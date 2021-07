Just neid looduslikke alternatiive saab kasutada allergiaravimite asemel

Allergiline riniit on ninaõõne limaskesta põletik õhus lenduvate osakeste, näiteks õietolmu juuresolekul. Need osakesed ehk allergeenid käivitavad immuunsüsteemi vastuse, aktiveerides IgE antikehad ja käivitades allergilise reaktsiooni. Paljudel inimestel esineb seetõttu hooajaliselt allergilist nohu.

Sümptomiteks on nohu, silmade sügelus ja aevastamine. Neid sümptomeid saab leevendada ravimitega, mida nimetatakse antihistamiinikumideks. Kuid need farmatseutilised ravimid võivad põhjustada soovimatuid kõrvaltoimeid, näiteks liigset unisust.

Neil, kes said tavalist soolalahust, vähenes aevastamine ja nohu. Uuring viitab sellele, et hüpertooniline soolalahus pakub allergiate ravimisel üldist kergendust.

See uuring viitab sellele, et kurkum võib aidata leevendada allergilise nohuga seotud ninapõletikku.

Teises uuringus testiti probiootikumi Lactobacillus casei allergilise riniidiga eelkooliealistel lastel. Nad testisid 187 last vanuses 2–5 aastat ja andsid neile 12 kuud Lactobacillus casei'd sisaldavat kääritatud piima või platseebot. Riniidi episoode esines harvem neil, kes said probiootikumi.

Uuringud on näidanud, et C-vitamiini tarbimine aitab leevendada allergia sümptomeid.

Nõelravi on iidne ravi, mis hõlmab väikeste nõelte sisestamist sihtkudedesse, sõltuvalt vaevustest. Uuringud on näidanud, et see looduslik ravi võib leevendada allergia sümptomeid.