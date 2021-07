Terviseamet salastas vaktsiinide aruande ärisaladuse märkega

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas sõnas ERR-ile, et dokumenti pole võimalik näha, sest see sisaldab andmeid, mis avaldamisele ei kuulu.

«Kuivõrd tegemist on teenistusliku juurdluse aruandega, siis see sisaldab erinevaid andmeid, mis on kaitstud erinevate lepingute saladustega või sisaldab isikuandmeid, mis ei kuulu avalikustamisele," märkis Kaas.