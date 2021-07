Ministeerium otsib noorte probleemse seksuaalkäitumise uuringu tegijat

«Vajadus tellitava uuringu järele on tõusetunud mitmel põhjusel. Hetkel puudub konkreetne kohtlemismudel, mille alusel probleemse seksuaalkäitumisega laste ja noorte juhtumitega terviklikult tegeleda.

Eestis ei ole kokku lepitud ühtset keskset kompetentsikeskust ega eraldi teenusepakkujat või teenuste koordineerijat, kelle poole probleemse ja teisi kahjustava seksuaalkäitumisega laste juhtumite puhul spetsialistid pöörduda saaksid, et hinnata lapse või noore käitumist, kavandada sobivat sekkumist ning leida lahendus konkreetse juhtumi korral,» rääkis justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõunik Brit Tammiste ministeeriumi pressiesindaja vahendusel.

«2015. aastal läbiviidud laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuringust selgus, et neli protsenti 16-19-aastastest uuritavatest oli elu jooksul pannud toime vähemalt ühe seksuaalvägivallana defineeritava tegevuse. Aastas registreeritakse keskmiselt mõnikümmend alaealise toime pandud seksuaalkuritegu,» ütles Tammiste.

Tammiste tõi välja, et paljudel lastel ja noortel, kes kedagi teist seksuaalselt väärkohtlevad, on varasem trauma kogemus, neist osa on ise kogenud seksuaalset või muud liiki väärkohtlemist.

Eraldi sihtrühma moodustavad lapsed, kes ei ole toime pannud õigusrikkumisi ega ole teisi kahjustava seksuaalkäitumisega, kuid vägivaldse teo toimepanemise risk on nende puhul suur. Nende noorte käitumist on vaja hinnata ning sellest lähtuvalt sekkuda.

Teine põhjus on selles, et tänaseni ei ole selget süsteemi ega standardeid, kuidas probleemse seksuaalkäitumisega, sh enda käitumisega õiguskaitse vaatevälja jõudnud alaealistega, tegeleda.

Uuringuga tuleks leida Eestile sobiv hindamisvahend, et aidata spetsialistil aru saada, milline on seksuaalkäitumise või võimaliku häire põhjused ja iseloom ning millist sekkumist probleemse ja teisi kahjustava seksuaalkäitumise ennetamiseks noor vajab. Samuti tuleb leida Eestis sobivad sekkumised ja pakkuda välja terviklik kohtlemismudel, mille osaks on nii hindamisvahendite kui sekkumiste kasutamine.

Eesmärk on ennetada sihtrühma probleemsest või teisi kahjustavat seksuaalkäitumist.