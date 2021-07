Reisil saadud nakkushaigus võib rikkuda puhkuse ja põhjustada tõsisemaid tervisehädasid

Qvalitas Arstikeskuse peaarsti dr Toomas Põllu sõnul on kõige sagedasem nii-öelda reisihaigus kõhulahtisus, mis ei pruugi olla seotud haigustekitajatega. Selle võib esile kutsuda keskkonnavahetus või organismi jaoks harjumatute toiduainetega eksperimenteerimine.

Tähelepanelik tasub olla juba lennujaamas, kus liigub väga palju inimesi. «See kõlab mantrana, aga tasub ikka ja jälle endale meelde tuletada kõige tavalisemaid hügieenireegleid ning veenduda tarbitava toidu ja joogivee kvaliteedis,» ütles dr Põld.

Nakkushaigused ei ole ainult eksootiliste paikade probleem

Üks levinumaid reisiviirushaiguseid on A-hepatiit, mis levib kõikjal maailmas.

Haigus oskab ennast hästi peita ja kulgeb sageli eriliste sümptomiteta. Kõige iseloomulikum haigestumise tunnus on silmavalgete ja keele kollasus. «A-hepatiit on suhteliselt kergelt läbipõetav, kuid kui inimesel on immuundefitsiit või ka teisi tervisehädasid, võib haiguskulg kujuneda päris raskeks,» rääkis dr Põld.

A-hepatiit levib peamiselt olme kaudu, viletsama hügieeniga piirkondades näiteks vee ning toidu vahendusel. Eestlaste meelissihtkohtadest on kõrgema A-hepatiidi nakatumisriskiga Aasia riigid, aga ka Vahemere maades ning Ida-Euroopas on oht nakatuda. Sissetoodud juhtumite tõttu tuleb puhanguid aeg-ajalt ette ka Eestis.

A-hepatiidi läbipõdemine annab küll eluks ajaks immuunsuse, kuid mõistlik on seda siiski vaktsineerimisega ennetada. «Kuigi Eesti meditsiinisüsteem on tipptasemel, ei ole see nii igal pool maailmas. Ka pealtnäha leebe haigus võib õigeaegse ja kvaliteetse abita tõsiseks probleemiks pöörduda,» märkis arstikeskuse peaarst.

B-hepatiit: tõsine probleem paljudes populaarsetes turismisihtkohtades

Märksa tõsisemaid muresid võib põhjustada samuti hepatiitide perekonda kuuluv B-hepatiit, mis on väga vastupidav välistele teguritele. Haigestunu peab oluliselt muutma elustiili, näiteks järgima ranget ja pikka dieeti.

Kuigi B-hepatiiti peetakse sageli ekslikult narkomaanide haiguseks, võib sellesse nakatuda igaüks. Viirus kandub edasi nakatunud inimese kehavedelikega.

B-hepatiit on tõsine tervishoiuprobleem ka paljudes Kagu-Aasia ja Aafrika populaarsetes turismiriikides. «Tean juhtumit, kus Hiinas reisil olles kalal käinud inimene tõmbas õngekonksu sõrme, mida ta omal jõul enam kätte ei saanud ja pidi haiglasse pöörduma. Lahtise haava kaudu jõudis B-hepatiit ta organismi,» kirjeldas dr Põld.

Kuigi B-hepatiiti peetakse tihtipeale ekslikult narkomaanide haiguseks, võib sellesse nakatuda igaüks.

Hepatiitviiruseid ühendab see, et nad kahjustavad kergemal või raskemal kujul maksarakke, muutudes mõnikord ka krooniliseks haiguseks ja soodustades maksavähki haigestumist.

B-hepatiidi vaktsiin kuulub Eestis 1999. aastast alates riiklikusse vaktsineerimiskavasse – kolm doosi saanu loetakse elu lõpuni immuniseerituks.

Kehavedelike kaudu, sageli just sugulisel teel, levib ka C-hepatiit, millele küll vaktsiini pole, kuid viimastel aastatel on välja töötatud tõhus ravi. «Pikalt oli see krooniline ja tüütu kuluga haigus. Eesti nakkuskliinikutel on tugev kogemus selle ravimisel, nii et kindlasti tasub see välja ravida, vastasel juhul jääb ta maksafunktsioone häirima ja võib põhjustada tõsiseid tüsistusi,» soovitas dr Põld.