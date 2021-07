Teadlased uurisid, kas Covid-19 võib meestel põhjustada viljatust

Teadlased on välja uurinud, et Covid-19 viirus, kujutab endast riski nii viljakusele kui ka erektsioonile, vaktsiinid aga ohtlikud ei ole.

Varasemalt oli sellele teemale vähe valgust heidetud ja seetõttu otsustasid Miami ülikooli arstid ja teadlased asja uurida. Uurijad analüüsisid kuue Covid-19 viiruse tõttu surnud mehe munandeid ning lisaks sooritasid uuringuid mitmete teiste meestega, kes olid viiruse läbipõdenud.

Kuue surnud meesterahva munandite uurimise tulemused näitasid, et vähenenud spermatosoidide arv ilmnes kolmel mehel kuuest.

Lisaks sooritati ühel patsiendil, kes põdes Covid-19 läbi, munandi biopsia umbes kolm kuud pärast Covid-19 infektsiooni. Biopsia näitas, et koroonaviirus oli endiselt mehe munandites.

Koroonaviirus põhjustas ka erektsioonihäireid

Kaks meest, kes said peenise implantaadi analüüs peenise koe kohta näitas, et viirus oli olemas seitse kuni üheksa kuud pärast Covid-19 diagnoosimist. Mõlemal mehel oli tekkinud tõsised erektsioonihäireid, tõenäoliselt seetõttu, et nakkus põhjustas peenise verevarustuse vähenemist.

Üks uuritavast oli põdenud koroonaviiruse läbi kergemalt, teine oli aga hospitaliseeritud. See näitab, et viirus tekitab erektsioonihäireid olenemata raskusastmest.

Vaktsineerimiseks on veel üks põhjus

45 mehega läbi viidud uuring näitas, et Pfizer ja Moderna mRNA vaktsiinid on meeste reproduktiivsüsteemile ohutud. Seega on vaktsineerimiseks veel üks põhjus - meeste viljakuse ja seksuaalfunktsiooni säilitamine.