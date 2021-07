4 näpunäidet, kuidas kuumal suvepäeval kontoris produktiivne olla

Uuringute põhjal mõjutab pikaajaline kuumus otseselt nii tööviljakust kui ka võimet planeeritud tegevusi ellu viia. Nii näiteks on Riia Tehnikaülikool välja toonud, et inimese produktiivsus väheneb juba 2% iga kraadi kohta, mis tõuseb termomeetril üle 25 °C.

Töö jaoks kõige mugavamaks temperatuuriks arvestatakse 20–21 °C, mistõttu muutub nii kontoris kui ka mujal kuumas töökeskonnas produktiivse töö tegemine suveperioodil äärmiselt keeruliseks, eriti juhul, kui ruumid pole varustatud konditsioneeri ega ventilaatoriga.

Tähtsusta veetarbimist

Kuigi vedeliku joomise olulisus kuuma ilma korral on kõigile teada, unustatakse see sageli ära. Kui päevas on mõistlik juua keskmiselt 1,5-2 liitrit vett, siis suve jooksul võib seda kogust veel liitri võrra suurendada ka siis, kui kuumalaine on möödunud.

Nii näiteks tasub oma tervise eest hoolitsemiseks seada sisse reegel: juua iga 15-20 minuti järel isegi siis, kui pole janu. Sealjuures on mõistlik vältida kofeiiniga jooke ja alkoholi, mis ei kustuta janu ning viivad vee kehast hoopis välja.

«Regulaarne vee tarbimine võib olla paljudele paras väljakutse, kuid võib kujuneda lihtsamaks, kui seame endale selle kohta mõne nutiseadme abil meeldetuletuse. Abiks on näiteks rakendused või muud lahendused, mis tuletavad vee tarbimise vajadust meelde, kuid ei sega samal ajal käsil oleva töö tegemist,» kirjeldab tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Tekita endale ise jahutussüsteem

Õhu kvaliteedil on oluline roll inimese produktiivsuse ja tööviljakuse mõjutamisel. Kuigi kliimaseadmed on ilmselt selle suve kõige ihaldatumad tooted nii kontoris kui kodus, saab hädavajalikku õhuvahetust ja jahutussüsteemi ka ise luua. Levinuim ja tõhusaim viis on tuuletõmbe tekitamine vastastikku avatavate akende abil.

Kui aga aknaid pole võimalik avada, on abiks ventilaatorid, mis aitavad õhuringlust tekitada. Sealjuures saab muuta ventilaatori lihtsa vaevaga jahutusseadmeks. Selleks on tarvis jääkuubikuid ja pudeliga külma vett, mis ventilaatori vastu asetatuna mõnusa külma õhuvoolu tekitavad.

Rohelised taimed ja õhu niisutusseadmed aitavad samuti hoolitseda õhu kvaliteedi eest, ja seda mitte ainult kütmise tõttu kuiva õhuga talvekuudel, vaid ka suvel, sest suurema niiskuse sisaldusega õhk on hapnikurikkam ning muudab ajutegevust produktiivsemaks.

Jälgi pulssi ja kehatemperatuuri

Suvekuudel on oluline pöörata tähelepanu ka oma füüsilisele heaolule - eeskätt pulsile ja kehatemperatuurile, sest need võivad anda märku tõsisematest terviseprobleemidest nagu ülekuumenemine või päikesepiste.

Nutikellade tehnoloogia võimaldab jälgida keha toimimist kogu päeva jooksul ega sega tööle keskendumist.

«Tehnoloogia arendajad on muutnud nutikellad üha võimekamaks, et nendega oleks võimalik lisaks igapäevatoimetustele ka tervisega seotud põhinäitajaid jälgida,» selgitab Mishina.

Planeeri ja ajasta tegevused temperatuuri järgi