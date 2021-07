Haridusministeerium Võru gümnaasiumi vaktsineerimispäevast: koolide initsiatiiv on äärmiselt teretulnud

Võrumaal on vaktsineeritud noorte hõlmatus (vanusegrupis 12–17) üks Eesti väiksemaid, kõigest 13,51 protsenti. See arv tegi murelikuks Võru gümnaasiumi koolijuhi Karmo Kurvitsa, kel mõni nädal tagasi sündis idee luua õpilastele oma vaktsineerimispäev.

«Terve suvepuhkuse aja olen jälginud vaktsineerimist just koolinoorte osas ja nukraks on teinud, et Võrumaa koolinoorte vaktsineerituse tase on nii madal. Võrdluseks näiteks Tartu linna tasemega, tegi kurvaks, et olenemata sellest, et olen saatnud õpilastele SMSe, jaganud sotsiaalmeedia postitusi ja saatnud vanematele kirju, see arv ikka ei kasva,» rääkis Kurvits.

Olukorras, kus kooliaasta alguseni on jäänud kuu aega, otsustas Võru gümnaasiumi koolijuht, et niisama ootama pole mõtet jääda.

Väiksemates linnades takistab vaktsineerimist spetsialistide vähesus

Nii saatis koolijuht haridus- ja teadusministeeriumisse kirja ettepanekuga teha Võru gümnaasiumisse vaktsineerimispunkt.

«Koolivaheaeg ei ole midagi sellist, mis takistaks vaktsineerimist, ja mulle tundub, et noor inimene tuleb võib-olla suurema tõenäosusega oma kooli vaktsineerima kui läheb haiglasse.»

Olenemata sellest, et idee sai haridus- ja teadusministeeriumit rohelise tule, tekkis probleem, kellega koostöös antud sündmust läbi viia. Ühendust võeti ka vaktsineerimisjuhi Marek Seeriga, kes soovitas alustada kohalikul tasandil ning pööruda Lõuna-Eesti haigla poole. Haigla keeldus Kurvitsa sõnul koostööst just inimressursi puuduse tõttu.

Lõpplahenduse pakkus haigekassa juhatuse liige Maivi Parv, kes aitas koolijuhil jõuda Qvalitas Arstikeskuseni, kellega lõpuks ka käed löödi.

Vaktsineerima on oodatud kõik

«Mina oleksin õnnelik juba siis, kui vaktsineerima tuleks kasvõi üks õpilane, sest iga vaktsineeritu loob septembris turvalisema keskkonna kooli naasmiseks,» märkis Kurvits, kuid kuna vaktsineerima oodatakse ka teisi Võrumaa koolinoori, peab koolijuht eesmärgiks 100–200 inimest.

«Qvalitas on öelnud, et kui vaktsineerimispäev õnnestub, siis nad teevad kindlasti veel.»

Võru gümnaasiumis õpib kokku 220 last, töötajaid on 35, kellest 90 protsenti on Kurvitsa sõnul juba vaktsineeritud. «Õpetajate ja töötajate poolt on igati turvaline keskkond koolis loodud,» lisas Kurvits.

«Alati ei pea ära ootama juhiseid, me saame igaüks juba tegutseda ja teha esimesi samme, aga mida kiiremini ministeeriumist need sõnumid tulevad, seda lihtsam on meil õppeaastat planeerima hakata. Loomulikult ma ootan selgeid sõnumeid, aga ei tasu unustada ka seda, et mina nii inimesena kui ka koolijuhina saan juba samme astuda.»

Eeskujuks olemine julgustab ka teisi

Koolijuht peab oluliseks olla ka teistele Eesti koolidele eeskujuks, näitamaks, et ka nii on võimalik vaktsineerimisele kaasa aidata.