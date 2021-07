Kohtla-Järve koolijuhid kutsuvad üles vaktsineerima

Kohtla-Järve gümnaasiumis Pärna 47 on avatud vaktsineerimispunkt ajavahemikul 2. kuni 6. augustini. 2. augustil kell 12 kuni 15 ning 3. kuni 6. augustini kell 9 kuni 15.

«Siiralt soovime, et algav õppeaasta tuleks võimalikult sisukas, huvitav ning peamine – koolimajades ja kontaktõppes. Soovime, et algaval õppeaastal ei peaks enam ükski õpilane siirduma distantsõppele. Selleks tuleb meil aga ühiselt pingutada ja anda igaühel panus enda vaktsineerimise näol,» kirjutas Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur koolijuhtide ühispöördumises.

«Kõik kodanikud alates 12. eluaastast on oodatud vaktsineerima. End vaktsineerides hoiame ühiskonna tervena – ei levita haigust ega haigestu ka ise. See on parim, mida saame teha üksteise, oma koolipere, pere ja kogu ühiskonna jaoks.»