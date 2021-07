Suvel lisandus kolleege ja ühe mõttelaad erineb oluliselt teiste omast. Kuuleme kogu aeg jutte, kuidas keegi tahab teisi hävitada või kontrollida – klassikalised vandenõuteooriad. Ausalt öeldes tüütuks läheb. Kuidagi ei saa nende mõtetega nõustuda ja vaevalt see ka ta jutud vaigistaks. Kuidas me peaksime temaga suhtlema, et rahu oleks maa peal ja me ise ei muutuks kogemata vaenlasteks?