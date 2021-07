ÜK soovitab Delta tüve tõttu rasedatel end vaktsineerida

Inglismaa ämmaemandate juht Jacqueline Dunkley-Bent saatis reedel perearstidele ja ämmaemandatele kirja, milles kutsus neid üles julgustama rasedaid end vaktsineerida laskma, sest värsketel andmetel on viirusega haiglaravil viibivatel patsientidel tuvastatud ägedad sümptomid.

Ta ütles, et kutsub rasedaid üles «kaitsma ennast ja oma lapsi».

Oxfordi ülikoolis valminud uurimuses leiti, et viiruse deltalaine ajal haiglaravile saadetud rasedad jäid suurema tõenäosusega kopsupõletikku ning neist kolmandik vajas abistatud hingamist.

«On murettekitav, et Covid-19 nakatunud haiglaravile saabuvate rasedate arv tõuseb ning tundub, et rasedaid mõjutab raskemalt viiruse delta variant,» ütles uuringu peamine autor, Oxfordi ülikooli emade ja laste tervise professor Marian Knight.

Uuringust selgus, et mitte ükski enam kui 3000 viirusesümptomitega rasedast, kes veebruarist alates haiglaravile saabusid, polnud vaktsineeritud.

Maailma terviseorganisatsiooni vaktsineerimisjuht Kate O'Brien ütles sellel nädalal, et rasedus suurendab viiruse raskelt põdemise ohtu.

«See seab sind suuremasse ohtu ja see on ilmselt rohkem tõsi raseduse lõppjärgus, kui sul on suur kõht ja vähenenud kopsumaht,» ütles ta sotsiaalmeedias toimunud küsimuste ja vastuste sessioonil.