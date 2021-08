Teadlased selgitavad: mis läks olümpiavõitja Simone Bilesi ajus valesti õhupiruette tehes?

«Twisties», nagu keha paiknemise taju kaotamist õhus nimetatakse, tekivad siis, kui sportlased ei suuda treenitud motoorseid oskusi täita. Kuidas nad need oskused aga üldse omandavad? Osa motoorse õppe protsessist hõlmab, milliseid füüsilisi aistinguid uue oskuse rakendamisel oodata, selgitas Johns Hopkinsi ülikooli meditsiinikooli biomeditsiinitehnoloogia professor Kathleen Cullen.

«Tasakaal keeruliste liikumiste, näiteks võimlemise ajal, nõuab reaalajas võrdlust aju ootuse ja tegeliku sisendi vahel,» ütles Cullen WordsSideKick.com'ile. Liikumisel kogub aju silmade kaudu teavet, närvirakud edastavad ajule teabe kehaasendi kohta ja sisekõrva sensoorne süsteem kontrollib tasakaalu. Aju integreerib kõik need signaalid ja võrdleb neid «sisemise mudeliga» selle kohta, milline peaks liikumine tunduma, tuginedes varasematele kogemustele.

«Tasakaalu säilitamiseks peab aju esitama endale kriitilise küsimuse: kas ma tõesti tahtsin seda teha?» selgitas Cullen.

Aju põhjas ja tagaosas paiknev väikeaju mängib nende sisemiste liikumismudelite genereerimisel olulist rolli. Väikeaju jälgib ka võimalikke ebakõlasid liikumise eeldatavate aistingute ja reaalajas kogetavate tegelike tunnete vahel. Kui see tuvastab ootamatuid liigutusi, edastab väikeaju kiiresti sõnumi seljaajusse, mis seejärel lülitab sisse refleksid, mis aitavad kehal end kohandada.

«Meie uuringud on näidanud, et väikeaju arvutab tegelikult ootamatu liikumise millisekundite jooksul, et saaksime saata seljaajule sobiva signaali tasakaalu kiireks reguleerimiseks,» ütles Cullen. Lisaks teatud reflekside vajadusel sisselülitamisele pärsib väikeaju ka reflekse, mis muidu võivad takistada sportlasi teatud oskusi rakendamast, ütles Cullen 2018. aastal ajakirjale Scientific American. Näiteks treenides saavad uisutajad õppida ülikiireid keerutusi, pea kuklasse suunatud – väikeaju summutab reflekse, mis tõmbaksid keha tagasi püstiasendisse, samuti neid, mis kontrollivad silmade liikumist ja võiksid põhjustada peapööritust.

Praktika abil loovad ja täiustavad sportlased oma liikumiste väga keerukaid sisemudeleid, mis tähendab, et neil on võimalik tunnetada, millal ja kuidas kohandada oma keha liikumiseks, olenemata sellest, kas nad libisevad näiteks poomil.

Neid sisemisi liikumismudeleid arendades liiguvad sportlased läbi motoorse õppe eri etappide, ütles Stanfordi kergejõustiku spordipsühholoogia osakonna direktor ning psühhiaatria- ja käitumisteaduste osakonna kliiniline dotsent Kelli Moran-Miller.

«Kui te esimest korda motoorseid oskusi õpite, on viga tegelikult suurepärane õpetaja,» ütles Gregory Youdan, teadlane, kes uurib inimeste liikumist. Vead annavad tagasisidet keha sensoorsetest süsteemidest ja paranduste tegemise protsess aitab ajul uusi mootorimustreid tõhusalt omaks võtta. Korduva praktikaga muutub oskus lõpuks peaaegu automaatseks ja seda saab teostada minimaalse teadliku sisendi ja liikumise juhtimisega, ütles Moran-Miller. Teisisõnu, sportlased ei pea enam iga soorituse mehaanikat läbi mõtlema.

Surve all võivad sportlased proovida oma liikumisi teadlikumalt kontrollida ja see protsess võib tegelikult kaasa tuua vigu. «Sportlane võib püüda kompenseerida suurenenud füsioloogilist või vaimset stressi või enesekindluse puudumist, püüdes teadlikult kontrollida liigutusi, mis olid varem automaatsed,» ütles Moran-Miller. Selle tulemusena kipub liikumine olema «vähem voolav, vähem täpne, pingelisem ja vigaderohkem» kui muidu.

«Selle erutusastme juures võib suuta ka ülesannet tõesti hästi täita,» ütles Youdan. Vastavalt 2019. aasta aruandele ajakirjas Frontiers of Psychology, võib teatud määral stressi olla kasulik, kuna see võib suurendada tähelepanelikkust ja keskendumisvõimet, kuid liiga suur stress võib häirida aju võimet algatada õpitud motoorseid järjestusi. See võib olla seotud stressist põhjustatud glükokortikoidhormoonide, näiteks kortisooli vabanemisega, kuna liikumisega seotud ajukoor, väikeaju ja seljaaju kannavad nende hormoonide retseptoreid. Ja ilma seda õpitud motoorset mustrit automaatselt algatamata saab võimleja kogema raskusi.

Spordipsühholoogid aitavad sportlastel välja töötada strateegiaid, mis tasakaalustavad stressi potentsiaalselt kahjulikku mõju tulemustele. Need hõlmavad lõdvestustehnikate, näiteks hingamisharjutuste ja kujutluspiltide kasutamist, et «harjutada» oskuste täitmise kogemust surve all.