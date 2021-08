Pikaajaliste sümptomite korral on taastusravi meeskonna sõnul väga oluline kuulata oma keha ja anda sellele rahu ning aega kosuda. Peamised probleemid on nõrkus, jõuetus, hingeldus, pearinglus/iiveldus. Lisaks võivad kaasneda vaimse tervise probleemid, kuna Covid-19 läbipõdenul võib olla raske leppida sellega, et ta ei ole füüsiliselt enam nii võimekas kui varem ning et taastumine võtab oodatust kauem aega.