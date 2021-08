Piret Järvis-Milder kutsub üles väikelapsi rohkem rinnaga toitma

«Siin pole kahtlust, et on parim anda beebile rinnapiima vähemalt aasta, võimalusel kaks või kolmgi, sest rinnapiim ongi tõeline imejook,» ütleb Piret Järvis-Milder.

Augusti esimesel nädalal tähistatakse üle maailma rahvusvahelist rinnaga toitmise nädalat. Paraku on rinnaga toitmise näitajad nii Eestis kui ka maailmas languses.

Selleaastasest Tervise Arengu Instituudi pressiteatest nähtub, et Eestis vähenes ainult rinnapiimatoidul olnud laste osatähtsus 2020. aastal eelnevaga võrreldes kõikides vaadeldud vanuserühmades (1 nädal, 1-, 3- ja 6 kuud) keskmiselt kolm protsenti.

Ühenädalaselt oli üksnes rinnapiimatoidul 82 protsenti, ühekuuselt 75 protsenti, kolmekuuselt 62 protsenti ja kuuekuuselt 20. Paljude teaduspõhiste uuringute käigus on leitud, et rinnaga toitmine on üks kuluefektiivsemaid rahva tervise edendamise viise, mis paneb aluse lapse heale füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele tervisele. Samal ajal ei pruugi rinnaga toitmine alati kulgeda probleemideta.