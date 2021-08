Kuidas anda endale vaimse tervise esmaabi?

Küsimused võib kirjutada arvutisse või paberile ning soovituslik on võtta nende üle mõtlemiseks vähemalt tund aega. Noored võivad küsimustele vastata ka usaldusisiku juuresolekul, et erinevaid mõtteid või tudeid arutada.

Esimene küsimus on «Mida tähendab vaimne tervis sinu jaoks?», see on kõigil individuaalne. Samuti tasub üles märkida need ilmingud, millal aru saada, et vaimse tervisega on asjad korrast ära. Tunnusteks võivad olla näiteks väsimus, uneprobleemid, sotsiaalsete suhete vähenemine, apaatsus jne.