Pärast 60 aastat avastasid teadlased, mis aitab säilitada õiget vererõhku

Need rakulised andurid tuvastavad peeneid vererõhu muutusi ja reguleerivad hormoonide taset, et seda kontrolli all hoida. Teadlased on juba ammu arvanud, et need baromeetrid või «baroretseptorid» asuvad spetsiaalsetes neerurakkudes, mida nimetatakse reniinrakkudeks, kuid keegi pole siiani suutnud baroretseptoreid leida.

Dr Maria Luisa S. Sequeira-Lopezi ja tema kolleegide uued leiud näitavad lõpuks, kus baromeetrid asuvad, kuidas need töötavad ja aitavad ära hoida kõrget vererõhku (hüpertensiooni) või madalat vererõhku (hüpotensioon). Teadlaste sõnul pakub leid võimaluse uute ravimeetodite loomiseks.

«Oli põnev avastada, et raskesti mõistetav rõhutundlik mehhanism, baroretseptor, oli omane reniinirakule, millel on võime tajuda ja reageerida – kõike seda ühes rakus,» ütles Sequeira-Lopez. «Nii et reniinrakud on andurid ja reageerijad.»

Juba 1957. aastal esitati hüpotees, et rõhuandur on seotud reniinrakkudega. See oli loogiline: rakud pidid teadma, millal vabastada reniin – hormoon, mis aitab reguleerida vererõhku. Kuid kuigi teadlased olid veendunud, et see rakubaromeeter peab eksisteerima, ei suutnud nad öelda, mis see on ja kas see asub reniinirakkudes või ümbritsevates rakkudes.

Sequeira-Lopez ja tema meeskond võtsid selle aastakümnete vanuse saladuse lahendamiseks kasutusele uued lähenemisviisid. Uuenduslike laborimudelite kombinatsiooni kasutades tegid nad kindlaks, et baroretseptor oli reniinrakkude sees «mehaaniline muundur». See mehaaniline muundur tuvastab rõhu muutused väljaspool rakku ja edastab need mehaanilised signaalid raku tuumale – samamoodi nagu meie kuulmiselundid muudavad helivibratsioonid närviimpulssideks, millest meie aju aru saab.

Teadlased tuvastasid, kuidas baroretseptorid töötavad. Nad leidsid, et reniinrakkudele surve avaldamine laborinõudes vallandas muutused rakkudes ja vähendas reniini geeni Ren1 aktiivsust. Teadlased võrdlesid ka erinevusi geenide aktiivsuses neerudes, mis olid madalama ja kõrgema rõhu all.

Kui baroretseptorid tuvastavad väljaspool reniinrakku liiga palju survet, on reniini tootmine piiratud, samas kui liiga madal vererõhk sunnib tootma rohkem reniini. See mehhanism on ülioluline, et keha saaks säilitada õiget vererõhku.